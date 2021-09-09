Губернатор попросил найти новые способы для привлечения медиков

Из-за нехватки медиков в Ростовской области для них введут стимулирующие выплаты Фото: Правительство РО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев согласился с мнением главного врача ГБУ РО «Областная детская клиническая больница» Светланой Пискуновой. Она поднимала вопрос о необходимости новых мер поддержки медиков.

Медик предложила ввести ряд стимулирующих выплат для врачей дефицитных специальностей и молодых специалистов в первые три года работы. Все они должны осуществляться из областного бюджета.

- Вопрос с медицинскими кадрами для нас первоочередной. В настоящее время в правительстве области готовятся соответствующие предложения, - высказался губернатор. – И я прошу подключиться к рабочей группе по выработке новых мер привлечения врачей в те территории, на те специальности, где они крайне нужны, врачей и депутатов.

Кроме того, еще одним стимулом является обеспечение медиков жильем. Эта мера уже отражена в списке для голосования в проекте «Народный совет». Если жители области поддержат, то часть средств из 500 млн рублей федерального гранта, будет направлена на создание жилищных условий для медиков.

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