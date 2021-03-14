Нехватка медиков остро ощущается в больницах Ростовской области

В Ростовской области выявили острую нехватку врачей Фото: "КП" Архив

В донском регионе зафиксирована острая нехватка медиков в сельских больницах. Первичное звено укомплектовано лишь на 50%. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Ростовской области.

- В Ростове-на-Дону первичное звено укомплектовано врачебными кадрами на 62 %, а, по словам представителей муниципалитетов, в сельской местности этот показатель еще ниже - 50-52 %, - говорится в тексте сообщения.

Еще одной проблемой сферы медицины является нехватка современного оборудования. Кроме того, в больницах региона не хватает современного оборудования. Но на 2021 год уже запланирована его закупка для 83 медицинских учреждений.

С 1 января вступила в силу программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Ростовской области». В рамках нее в нынешнем году в регионе запланировано укомплектовать больницы врачами на 83,1%, а средними медицинскими работниками - на 77,3%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти сообщили о катастрофической нехватке медиков в Ростовской области.

Поликлиники не всегда справляются с потоком пациентов.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.