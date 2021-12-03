Власти Ростова собираются изъять аварийный памятник архитектуры на Шаумяна

Здание на Шаумяна - объект культурного наследия Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ростове собираются изъять участок с аварийным и подлежащим реконструкции памятником архитектуры. Речь идет о постройке на Шаумяна, 48. Соответствующие документы опубликовали на сайте городской администрации.

Так, власти заберут для муниципальных нужд территорию общей площадью 475 кв. метров. Всего 11 жилых и два нежилых помещения, которые занимают 261 кв метр. Квартиры собственников власти будут выкупать. Если заявленные суммы людям не понравятся, они смогут оспорить решение в суде.

Здание на Шаумяна 1904 года постройки. Это бывший доходный дом Кофус - объект культурного наследия и памятник градостроительства. Под охраной он находится с 1998 года.

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