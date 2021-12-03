Прямой поезд из Ростова на курорт Роза Хутор запустят в праздничные дни

В составе поезда будут плацкартные и купейные отделения, а также вагоны СВ Фото: Иван МАКЕЕВ

В новогодние праздники запустят прямой поезд из Ростова на курорт Роза Хутор. Об этом рассказали в пресс-службе «РЖД».

Отправление «Лыжной стрелы» запланировали на 29 и 30 декабря, а также на 1, 2, 3, 6, 7 и 8 января. В обратном направлении жители Дона смогут вернуться 30 декабря, 1, 2, 3, 4, 7, 8 и 9 января. Поезд должен останавливаться в Краснодаре, Горячем Ключе, Туапсе, Лазаревской, Лоо, Сочи, Адлере. Продажу билетов уже открыли.

В составе поезда будут плацкартные и купейные отделения, а также вагоны СВ, оборудованные кондиционерами и розетками для зарядки гаджетов. При этом спортинветарь - сноуборды, лыжи и палки к ним, хоккейные клюшки - туристы смогут провезти бесплатно в специальном купе штабного вагона или на местах для ручной клади. Во время поездки у проводников можно приобрести ски-пассы.

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