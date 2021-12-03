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Общество3 декабря 2021 9:51

Донские рестораторы рассказали, как будут проводить новогодние корпоративы

Пока особых изменений в работе не ожидается, организации продолжают бронировать залы
Ангелина СКИБА
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Корпоративы будут проводить по всем санитарным правилам до 22 часов

Корпоративы будут проводить по всем санитарным правилам до 22 часов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В праздники кафе и рестораны Ростовской области будут проводить корпоративы по всем санитарным правилам до 22 часов. Однако многие владельцы и администраторы точек общепита не согласны с таким графиком работы.

Специалисты уверены, что продление работы хотя бы на час-два радикально не повлияет на эпидситуацию, но зато позволит избежать нелегальной работы по ночам, своеобразного «ухода в подполье».

Сейчас пока радикальных изменений не ожидается, и организации продолжают бронировать залы под банкеты и другие мероприятия. Однако ранее рестораторы все же высказывали опасения, что из-за появления нового штамма «омикрон» могут внезапно ввести локдаун, который сильно ударит по выручке общепита.

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