Донские рестораторы рассказали, как будут проводить новогодние корпоративы

Корпоративы будут проводить по всем санитарным правилам до 22 часов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В праздники кафе и рестораны Ростовской области будут проводить корпоративы по всем санитарным правилам до 22 часов. Однако многие владельцы и администраторы точек общепита не согласны с таким графиком работы.

Специалисты уверены, что продление работы хотя бы на час-два радикально не повлияет на эпидситуацию, но зато позволит избежать нелегальной работы по ночам, своеобразного «ухода в подполье».

Сейчас пока радикальных изменений не ожидается, и организации продолжают бронировать залы под банкеты и другие мероприятия. Однако ранее рестораторы все же высказывали опасения, что из-за появления нового штамма «омикрон» могут внезапно ввести локдаун, который сильно ударит по выручке общепита.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области может измениться формат проведения новогодних корпоративов

Радикальных ограничений для общепита пока не принимали, поэтому в рестораны, кафе и другие заведения готовятся принимать гостей на праздниках (подробности)