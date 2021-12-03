Целое озеро разлилось на одной из улиц Таганрога после дождя

Вода залила не только дорогу, но и прилегающие аллеи. Фото: соцсети

Одну из улиц Таганрога сильно затопило после дождя. Целое озеро преградило дорогу и водителям, и пешеходам. Очевидцы оказались просто в шоке от увиденного и поделились зрелищем в соцсетях.

На фото видно, что вода залила не только дорогу, но и прилегающие аллеи. И все это произошло не где-то в частном секторе, например, а недалеко от центра города, рядом с местным предприятием. Авторы поста поинтересовались, собираются ли власти как-то исправлять ситуацию.

Вопрос как и снимок с коммунальной аномалией вызвали шквал ироничных комментариев. Люди отметили, что в этом «море» можно разводить рыбу, а зимой на льду обучать молодых конькобежцев.

- Непонятно, откуда там столько воды. Там появлялась лужа, но не озеро. Возможно, ливневку в асфальт закатали, - предположил один из мужчин.

- Зачем убирать озеро? Оно довольно красивое, практически в натуральную величину. По весне всё зазеленеет, зацветёт, заколосится. Живность какая-нибудь появится, - в шутку добавила местная жительница.

- Терпение, уважаемые жители моего любимого города. Немножечко предлагаю потерпеть и дождаться морозов. Тогда у нас будет бесплатный ледовый каток, - написал пользователь сети.

Люди также пожаловались, что лужи в других частях города, в том числе «на конечной Чехова, на Простоквашино» и «около «Ленты».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Ростова попросили власти привести в порядок мост через реку Темерник

По словам очевидцев, после дождей там появляется большая лужа (подробности)