В 2023 году в Ростове завершат проект реставрации доходного дома Максимова

В постройке собираются открыть историко-бытовой музей Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Власти Ростова заключили контракт на разработку проекта реконструкции доходного дома Максимова, который находится на Московской, 72. Всю документацию должны завершить в первой половине 2023 года. Об этом стало известно сегодня, 3 декабря.

- Подрядчик имеет большой опыт проведения подобных работ. В послужном списке фирмы десятки объектов культурного наследия федерального значения. Например, знаменитый московский музей-усадьба «Архангельское», «Здание Консистории» в Екатеринбурге, Центральный Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева и многие другие, - рассказали в городской администрации.

Речь идет о здании, которое часто называют Домом с ангелами. Это объект культурного наследия площадью 2013,5 кв. метров. В постройке собираются открыть историко-бытовой музей. Уже сегодня в его фонде хранятся несколько десятков экспонатов. Пока что их можно увидеть в историческом парке «Россия - моя история».

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