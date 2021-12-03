В донской столице власти определились с проектом реставрации гостиницы "Московская"

В Ростове отреставрируют гостиницу "Московская". Фото: "Мой Фасад"

В донской столице властиопределились с проектом проект гостиницы «Московская». Об этом в своем официальном аккаунте в соцсети сообщило общественное движение «Мой фасад».

Победителем конкурса была названа основатель архитектурного бюро Architek Татьяна Митева. Помощь в разработке проекта ей оказывали Александр Головин и Даниил Басенко. Главной идеей проекта было названо сохранение исторического фасада и самого здания. Важной задача проекта также вдохнуть жизнь в здание.

- Наполнению мы уделили особенно много внимания. Ростов нуждается в гибких, многофункциональных пространствах больше, чем в неповоротливых ТЦ или огромных гостиницах, - отметили представители компании Architek.

Проект будет представлять комплекс, который заинтересует ростовский малый бизнес. Со стороны Большой Садовой у фасада будет классический стиль, а вот со стороны улицы Шаумяна здание решено сделать современным и минималистичным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону заговорили по продаже гостиницы "Московская" в центре города за 200 миллионов рублей.

Такая информация появилась в Интернете.