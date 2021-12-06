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Общество6 декабря 2021 7:43

С 1 января популярное место рыбалки в Ростовской области сделают платным

Речь идет о территории на полуострове Рогожкино
Ангелина СКИБА
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Находиться на полуострове можно будет на основе договора аренды

Находиться на полуострове можно будет на основе договора аренды

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 января сделают платным отдых на полуострове Рогожкино в Ростовской области. Теперь рыбаки и туристы должны будут покупать участки на берегу водоема и места на автостоянке. Фото с новыми правилами уже разлетелось по социальным сетям.

- Уважаемые отдыхающие, с 1 января 2022 года доступ будет ограничен. Находиться на полуострове можно будет на основе договора аренды, - говорится в тексте объявления.

Кроме того, гостям напомнили, что за выброшенный на территории мусор грозит штраф в 5 тысяч рублей, также могут запретить въезд на полуостров.

Сейчас наиболее популярными местами лова в регионе остаются места около хуторов Рогожкино, Колузаево, Тузлуков, это водоем рядом с Вешенской и акватория Цимлянского водохранилища.

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