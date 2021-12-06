В Ростовской области к утру 6 декабря выявили еще 652 случая COVID-19

В лабораториях за сутки провели 15711 тестов на коронавирус Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростовской области за сутки подтвердили еще 652 положительных теста на COVID-19. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей составил 4275. Такие цифры опубликовали сегодня, 6 декабря, на сайте правительства региона.

Новые случаи зарегистрировали в 55 городах и районах Дона. В Ростове обнаружили 185 инфицированных, в в Таганроге - 38, Шахты - 35, Волгодонск - 29, Новочеркасск - 22, Аксайский район - 18, Неклиновский район - 16, в Новошахтинске и городе Миллерово - по 15 случаев. Меньше всего - по 2 - в городе Зверево, Багаевском, Дубовском, Заветинском и Куйбышевском районах, в Советском районе - 1.

Зарегистрировали еще 33 умерших из-за COVID-19. Это 20 женщин 59, 60, 62, 68, 69, 72, 73, 76, 80, 82, 83, 85, 89, 94 лет, а также 13 мужчин 58, 60, 65, 67, 72, 77, 78, 79, 81, 85 лет. У них были хронические заболевания. Всего умерли от инфекции 8936 жителей Дона.

Выздоровели с начала пандемии 153636 человек. В стационарах к этому моменту находятся 3477 пациентов, из них 29 на инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии.

В лабораториях за сутки провели 15711 тестов на коронавирус. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 341,73.

Прививки сделали уже 1871,69 тысячи человек, за сутки – 4026. Завершили вакцинацию - 1834,83 тысячи.

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