Ростовская область стала первой в ЮФО по количеству смертей от COVID-19

По количеству людей, которые скончались от вируса, донской регион первый в ЮФО Фото: Олег ЗОЛОТО

Смертность пациентов с COVID-19 по итогам октября 2021 года остается одной из самых высоких в стране. За месяц на Дону произошло 2290 летальных случаев, эта цифра на 276,6% превысила показатель прошлого года, сообщает Росстат.

Так, среди умерших в этом октябре вирус точно подтвердили у 2284 человек. Еще у троих инфекция не была основным заболеванием, но оказала существенное влияние на состояние здоровья. У 28 заболевших к гибели привели другие причины, не COVID-19.

По количеству людей, которые скончались от вируса, донской регион все также первый в ЮФО. На втором месте в округе Краснодарский край, там зарегистрировали 1688 случаев.

По стране Ростовская область уступает Москве (4712), Московской области (3089), Свердловской области (2765), Татарстану (2720), Оренбургской области (2511) и Самарской области (2395).

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