Ростовчанин Евгений Чеботарев выполнил первый трюк после перелома позвоночника

До этого ростовчанин получил серьезную травму во время тренировки. Фото: страница в Instagram Евгения Чеботарева

В Ростовской области каскадер Евгений Чеботарев выполнил первый трюк после перелома позвоночника. Экстремал рассказал об этом на своей странице в Instagram, также он поделился с подписчиками эффектным видео.

Судя по ролику, на этот раз молодой человек решил потренировать свою ловкость и внимательность. Он успел вовремя отойти с места, на которое буквально через секунду с 15-метровой высоты рухнуло авто.

- Вот мой первый трюк после перелома позвоночника, я максимально старался сделать всё красиво, да, есть некие дефекты скорости. Обещаю, восстановлюсь и всё будет по-другому. Высота - 15 метров, время падения - 1.5 секунды, уход - 1 секунда, - написал Евгений Чеботарев.

До этого - осенью 2021 года - ростовчанин получил серьезную травму во время тренировки. На BMW он должен был совершить прыжок через реку. Машина успешно перелетела препятствие, но приземление оказалось довольно жестким.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Борьба за полноценную жизнь: ростовский каскадер Евгений Чеботарев сломал позвоночник при выполнении очередного трюка

Молодой человек обещает поклонникам поправиться (подробности)