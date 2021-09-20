Борьба за полноценную жизнь: ростовский каскадер Евгений Чеботарев сломал позвоночник при выполнении очередного трюка

Ростовский каскадер во время выполнения очередного трюка получил перелом позвоночника. Фото: аккаунт Инстаграм Евгения Чеботарева

Известный ростовский каскадер Евгений Чеботарев, выполняя очередной трюк, получил серьезную травму. Раньше парню везло, он отделывался синяками и ссадинами, но в этот раз все сложилось трагично...

Ростовчанин решил порадовать своих подписчиков очередным экстремальным трюком. Парень выбрал несколько машин для того, чтобы совершить прыжок через реку. Видео, конечно, получилось эффектным, но закулисье было гораздо печальнее.

На записи видно, что трюк получился у парня с первого раза, так как лежащих в воде машин не наблюдалось, для его выполнения он выбрал автомобиль марки BMW. С разгона машина успешно перелетела реку, но приземление было не очень мягким. Авто рухнуло на берегу в камыши, сильный удар об землю травмировал водителя. Евгений Чеботарев получил перелом позвоночника. Парня, разумеется, забрала скорая помощь и сейчас он находится в больнице.

- Трюк стоил мне перелома позвоночника, я в больнице. Не хотел вас подвести и нажал на полный газ, BMW это сделала. В сумме полет 40 метров. Друзья теперь у меня борьба за полноценную жизнь, немного возьму перерыв. Я справлюсь, спасибо за поддержку! - написал в своем аккаунте в Инстаграме Евгений Чеботарев.

Поклонники искренне желают каскадеру скорейшего выздоровления и ждут новых эффектных трюков, которые набирают тысячи просмотров.

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