Ростовский каскадер показал рискованный трюк с летающим автомобилем

Чеботарев на крыше болида. Фото: соц. сети

Знаменитый на всю страну каскадер из Ростова-на-Дону Евгений Чеботарев снова показал зрелищный трюк. Парень опубликовал видео, на котором он спрыгивает с крыши машины на огромной скорости.

Чеботарев часто исполняет такое, что другим даже не приходит в голову. Экстремал нырял в автомобиле в ледяное озеро, прыгал с трамплина, подтягивался на огромной высоте. На этот раз он решил использовать необычный агрегат: внедорожник, похожий на гоночный болид.

Чеботарев сел на крышу уникального транспорта, машина разогналась и подпрыгнула на высоком трамплине. А за секунду до этого ростовчанин успел отпрыгнуть в сторону и упал на заготовленную сетку. Если бы он сделал это на мгновение позже, то мог приземлиться вовсе не в безопасном месте.

Так или иначе, но трюк у него получился. Чеботарев в очередной раз избежал травм и спокойно поднялся на ноги.

Зрелищный ролик посмотрели более 120 тысяч человек. Многие, как обычно, пишут, что каскадер сильно рисковал. Другие наоборот подкидывают энтузиасту собственные идеи для будущих трюков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовский экстремал доехал до Байкала за 9 дней: как и что было в дороге

Евгений Чеботарев рассказал, что на дорогу он потратил десятки тысяч рублей (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM в Ростове-на-Дону.