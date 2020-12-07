Ростовский каскадер вновь рискнул жизнью ради просмотров в интернете

Чеботарев часто показывает трюки с автомобилями. Фото: соц. сети героя публикации

Знаменитый на всю страну ростовский каскадер Евгений Чеботарев снова поразил своих фанатов зрелищным трюком. На этот раз он решил проехаться на машине, используя только два колеса. Подобные финты часто показывают на экранах, вот только отрабатываются они годами. Ростовчанин решил не тратить время впустую и попробовал сходу сделать это на своем авто.

Ролик с трюком Евгений опубликовал на своей странице в "Инстаграме". На кадрах автомобиль разгоняется, заезжает двумя колесами на специальную платформу и полубоком зависает в воздухе. Так машина проехала пару метров, но далее что-то пошло не так. В какой-то момент автомобиль теряет равновесие, заваливается в сторону и падает на крышу.

Каскадер находится внутри в защитном шлеме. Когда к нему подбежал оператор с вопросом "ты живой?", парень внутри уже сидел на внутренней стороне крыши. Как выяснилось из комментариев под видео, ремнями безопасности он не пользуется, потому что они "для слабаков".

Так или иначе, но за несколько часов ролик набрал почти 150 тысяч просмотров. Сотни преданных подписчиков оставили свои лайки и поделились мнением об увиденном. За всю свою карьеру каскадера Чеботарев выполнил более 50 смертельных трюков. Это сделало его настоящей звездой интернета. О ростовчанине упоминали видные мастера опасных увлечений из США и других стран.

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