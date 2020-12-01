"Женя, завязывай": люди в ужасе от новой выходки ростовского каскадера

Евгений Чеботарев. Фото: соц. сети

Знаменитый на всю страну ростовский каскадер Евгений Чеботарев снова продемонстрировал экстремальный трюк. На этот раз он решил взобраться на крышу здания и на огромной высоте показать свои способности. Молодой парень уже не раз поражал интернет-аудиторию безумными поступками: за рулем авто он нырял в ледяное озеро, делал сальто, взмывал в воздух через трамплин. Совсем недавно он совершил отчаянное путешествие через всю страну на древнем "Опеле", доехав из Ростова до берегов Байкала.

Сегодня в своем инстаграм-аккаунте он опубликовал новый зрелищный ролик. Видео вызвало бурную реакцию у всех, кто его посмотрел. На кадрах молодой парень прошелся по самому краю крыши высотного здания.

Важно сказать, что в последние несколько дней в Ростове поднялся сильнейшей ветер. Накануне региональное МЧС предупреждало, что порывы могут достигать скорости в 20 метров в секунду. Тем более такой ветер усиливается на большой высоте. В связи с этим его трюк можно считать смертельно опасным. Кроме того, одежду Чеботарев выбрал также не по погоде. На нем одна майка, которая вряд ли может защитить от лютого холода.

Буквально за час, что ролик весит у него на странице, сотни людей высказались об увиденном в комментариях. Многие не скрывают своего удивления. Люди пишут, что видео страшно даже смотреть, а повторить такое - полное безумие.

- Евгений, зачем такой неоправданный риск? - задается вопросом подписчик экстремала.

- У меня руки вспотели от одного просмотра, - признается другой парень.

Сам Чеботарев под постом оставил немногословный комментарий: "Главное спокойствие", - подписал видео ростовчанин.

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