Ивана Игнатенко назначили главой администрации Сальска

Чиновника избрали по итогам голосования депутатов. Фото: сайт администрации Сальского района

Ивана Игнатенко официально утвердили в должности главы администрации Сальска. Ранее он занимал пост в качестве исполняющего обязанности специалиста, сообщили местные власти.

Информацию о новом назначении опубликовали сегодня, 6 декабря, но самое голосование на внеочередном собрании депутатов состоялось немного раньше, 3 числа.

Иван Игнатенко родился в 1989 году. Окончил Азово-Черноморскую (Зерноградскую) государственную агроинженерную академию. Был начальником отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Сальского района, а еще раньше работал руководителем в ООО «Чистый город».

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