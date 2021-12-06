Жители Ростова-на-Дону потеряли миллионы рублей, вложившись в финансовую пирамиду

Ростовчанам предлагали заработать на инвестициях Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице следователи расследуют крупную финансовую аферу, сообщает донской главк. В ведомстве рассказали, что руководители инвестиционной компании создали настоящую финансовую пирамиду.

Подозреваемые предлагали ростовчанам регистрироваться через личный кабинет на сайте их компании и вкладывать деньги.

- Злоумышленники вводили в заблуждение потерпевших и убеждали, что позднее они получат процент от вклада, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД.

Однако ни своих денег, ни процентов ростовчане так и не увидели.

По данным полиции, от действия подозреваемых в мошенничестве пострадали девять ростовчан. Общая сумма причиненного ущерба составила два миллиона рублей. Также следователи не исключают, что жертвами злоумышленников могли стать и жители других регионов страны.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Если дело дойдет до суда, то организаторы финансовой пирамиды могут сесть в тюрьму на 10 лет.

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