Жители Ростова-на-Дону потеряли миллионы рублей, вложившись в финансовую пирамиду

Ростовчанам предлагали заработать на инвестициях
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В донской столице следователи расследуют крупную финансовую аферу, сообщает донской главк. В ведомстве рассказали, что руководители инвестиционной компании создали настоящую финансовую пирамиду.
Подозреваемые предлагали ростовчанам регистрироваться через личный кабинет на сайте их компании и вкладывать деньги.
- Злоумышленники вводили в заблуждение потерпевших и убеждали, что позднее они получат процент от вклада, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД.
Однако ни своих денег, ни процентов ростовчане так и не увидели.
По данным полиции, от действия подозреваемых в мошенничестве пострадали девять ростовчан. Общая сумма причиненного ущерба составила два миллиона рублей. Также следователи не исключают, что жертвами злоумышленников могли стать и жители других регионов страны.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Если дело дойдет до суда, то организаторы финансовой пирамиды могут сесть в тюрьму на 10 лет.
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