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Общество6 декабря 2021 15:20

Власти: умерших не прячут за баннерами около морга Таганрога

Однако ситуация с хранением тел, действительно, сложная
Ангелина СКИБА
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Сотрудники бюро увеличили количество вскрытий

Сотрудники бюро увеличили количество вскрытий

Фото: Иван МАКЕЕВ

Баннеры около морга Таганрога действительно вывесили, но за ними не хранят тела умерших, как предполагают некоторые местные жители. Эту информацию «КП - Ростов-на-Дону» сегодня, 6 декабря, подтвердили в пресс-службе городской администрации.

Ранее люди заметили длинную завесу на заборе и сделали вывод, что за ней, должно быть, прячут тела, которые не поместились в холодильнике. Этой теорией очевидцы поделились в соцсетях. Также многие интернет-пользователи пользователи все еще высказывают в комментариях жалобы на медленную работу и большие очереди.

О сложной ситуации с хранением тел в морге стало известно еще в ноябре. Городские власти сообщили, что сейчас в патолого-анатомическом бюро используют новую холодильную камеру, которую закупили еще в 2020 году. В начале следующего года начнут обсуждать приобретение дополнительного холодильного оборудования. Сотрудники увеличили количество вскрытий.

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