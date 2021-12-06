Власти: умерших не прячут за баннерами около морга Таганрога

Сотрудники бюро увеличили количество вскрытий Фото: Иван МАКЕЕВ

Баннеры около морга Таганрога действительно вывесили, но за ними не хранят тела умерших, как предполагают некоторые местные жители. Эту информацию «КП - Ростов-на-Дону» сегодня, 6 декабря, подтвердили в пресс-службе городской администрации.

Ранее люди заметили длинную завесу на заборе и сделали вывод, что за ней, должно быть, прячут тела, которые не поместились в холодильнике. Этой теорией очевидцы поделились в соцсетях. Также многие интернет-пользователи пользователи все еще высказывают в комментариях жалобы на медленную работу и большие очереди.

О сложной ситуации с хранением тел в морге стало известно еще в ноябре. Городские власти сообщили, что сейчас в патолого-анатомическом бюро используют новую холодильную камеру, которую закупили еще в 2020 году. В начале следующего года начнут обсуждать приобретение дополнительного холодильного оборудования. Сотрудники увеличили количество вскрытий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовская область стала первой в ЮФО по количеству смертей от COVID-19

Аналитики Росстата опубликовали данные за октябрь 2021 года (подробности)