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Общество7 декабря 2021 6:49

В Таганроге движение трамваев № 2 восстановят весной 2022 года

Сейчас на всего протяжении второго маршрута демонтируют старые пути
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На улице Дзержинского строители уже укладывают рельсошпальную решетку

На улице Дзержинского строители уже укладывают рельсошпальную решетку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В приморском городе трамваи № 2 снова начнут курсировать с апреля 2022 года. Пост об этом опубликовали в социальных сетях проекта «Таганрогский трамвай».

- Сейчас идут работы на всем протяжении второго маршрута. Демонтаж старых путей близится к завершению. На улице Дзержинского строители уже укладывают рельсошпальную решетку. Работают и по будням и в выходные. Двойка вернется в апреле 2022 года, всего через четыре с небольшим месяца, - говорится в сообщении.

Также авторы поста опубликовали фотографии старых рельс на улице Карла Либкнехта. Они были затронуты сквозной коррозией, металл истончился буквально до дыр металл. Еще немного и движение пришлось бы останавливать, подчеркнули представители проекта.

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