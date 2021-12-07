В Таганроге движение трамваев № 2 восстановят весной 2022 года

На улице Дзержинского строители уже укладывают рельсошпальную решетку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В приморском городе трамваи № 2 снова начнут курсировать с апреля 2022 года. Пост об этом опубликовали в социальных сетях проекта «Таганрогский трамвай».

- Сейчас идут работы на всем протяжении второго маршрута. Демонтаж старых путей близится к завершению. На улице Дзержинского строители уже укладывают рельсошпальную решетку. Работают и по будням и в выходные. Двойка вернется в апреле 2022 года, всего через четыре с небольшим месяца, - говорится в сообщении.

Также авторы поста опубликовали фотографии старых рельс на улице Карла Либкнехта. Они были затронуты сквозной коррозией, металл истончился буквально до дыр металл. Еще немного и движение пришлось бы останавливать, подчеркнули представители проекта.

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