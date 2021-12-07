Центр реабилитации летучих мышей откроют в Ростове на базе ДГТУ

Летучие мыши без вреда для себя переносят опасные микробы и вирусы Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Центр реабилитации летучих мышей создадут в Ростове на базе ДГТУ, рассказали в вузе. Ученые собираются выяснить, как подавляются вирусы в организме рукокрылых, а также будут выхаживать ушастых в холода.

Как поясняют специалисты, ночные мини-мелкопитающие часто без вреда для себя переносят потенциально опасные для человека микробы и вирусы. Чтобы понять, как это происходит и почему болезни не вредят самим животным, будут исследовать их помет и содержание кишечника.

К слову, подобное изучение уже принесло пользу. Ранее ученые выяснили, что микробиота летучих мышей потенциально способна предотвратить некоторые инфекции.

- Летучие мыши нашей климатической зоны активно проникают в человеческую среду. Издревле к ним было достаточно скептическое отношение. Люди, к сожалению, не знают, что они очень полезны для экосистемы. Например, одна летучая мышь может уничтожить за ночь несколько тысяч комаров, основных распространителей малярии, которая ежегодно уносит в мире около 700 тысяч жизней, - отметил декан факультета «Биоинженерия и ветеринарная медицина» Алексей Ермаков.

Рукокрылых также намерены спасать осенью и зимой, они могут внезапно выйти из спячки в неподходящее время и пострадать. В центре будут принимать беспомощных летучих мышей. Для них подготовили специальный холодильник с оптимальной температурой. Весной мохнатых пациентов выведут из спячки, докормят и выпустят на волю.

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