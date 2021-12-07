Жителям Ростовской области предложили есть супы, крекеры и конфеты из медуз

Куполообразных обитателей в море уже насчитывают не менее 4,5 млн тонн Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ученые предложили жителям Ростовской области готовить и есть медуз, которые заполонили Азовское море. Из них можно делать супы, салаты, крекеры и даже мармеладные конфеты, уверены в НИИ рыбного хозяйства.

Прозрачные, синеватые или чуть фиолетовые корнероты Rhizostoma pulmo буквально захватывают море летом и осенью. Куполообразных обитателей уже насчитывают не менее 4,5 млн тонн, а в будущем эта популяция может еще больше увеличиться.

Чтобы сократить численность таких «гостей», можно просто начать их есть, сделали вывод ученые. К тому же, отмечают специалисты, в медузах есть много ценных веществ. Например, их белки содержат полный набор аминокислот, макро- и микроэлементы, такие как железо, цинк, марганец, натрий, калий, кальций, магний, селен. Также есть коллаген и эластин.

Чтобы доказать свое мнение, исследователи приготовили несколько нетривиальных блюд с медузами и принесли на пробу в научно-промысловый совет. Дегустаторы высоко оценили не только вкус продуктов, но и саму идею. Теперь на Дону собираются разработать технологию приготовления и хранения корнеротов, в том числе будут опираться на опыт Китая.

- Мы уже начали работы по получению соленых, термически обработанных полуфабрикатов, сушеной, охлажденной и мороженой медузы. Разработали рецепты с использованием таких полуфабрикатов, - рассказала кандидат технических наук Светлана Чернявская.

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