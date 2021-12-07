Несчастный случай произошел вчера вечером на Социалистической
Фото: Сергей ГАПОН
В Таганроге водитель иномарки сбил на «зебре» 57-летнюю женщину. Она получила травмы и попала в больницу. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.
Несчастный случай произошел вчера вечером на Социалистической в районе дома № 1. Предварительно, 54-летний водитель Kia Rio не заметил человека на переходе и не остановился вовремя.
- По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося, - прокомментировали в УГИБДД.
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