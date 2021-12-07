Несчастный случай произошел вчера вечером на Социалистической Фото: Сергей ГАПОН

В Таганроге водитель иномарки сбил на «зебре» 57-летнюю женщину. Она получила травмы и попала в больницу. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Несчастный случай произошел вчера вечером на Социалистической в районе дома № 1. Предварительно, 54-летний водитель Kia Rio не заметил человека на переходе и не остановился вовремя.

- По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося, - прокомментировали в УГИБДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Три человека пострадали в ДТП с грузовиком на Западном подъезде к Ростову

На трассе столкнулись «Исузу АФ-4749СО» и Hyundai Solaris (подробности)