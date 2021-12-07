На Восточном шоссе под Ростовом восстановили движение после ДТП

Сейчас 3-километровой пробки уже нет. Фото: сервис «Яндекс. Карты»

В первой половине дня 7 декабря из-за ДТП было парализовано движение по Восточному шоссе под Ростовом. Однако к этой минуте последствия дорожного ЧП уже ликвидировали, и машины свободно проезжают по трассе.

- В этой аварии никто не пострадал, только машины получили механические повреждения, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИДД.

Предварительно, на трассе грузовая помывочная машина (водовоз) и иномарка Land Rover. Из-за этого образовалась 3-километровая пробка до въезда на Соленое озеро.

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Сейчас правоохранители проводят проверку (подробности)