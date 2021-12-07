Опасную колбасу уничтожили в Пролетарском районе Ростовской области

Подозрения специалистов вызвал копчено-вареный карбонад «Юбилейный»
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
В Пролетарском районе Ростовской области уничтожили опасный копчено-вареный карбонад «Юбилейный». Об этом сегодня, 7 декабря, сообщает пресс-служба управления регионального Россельхознадзора.
Как пояснили ведомстве, во время проверки выяснилось, что у местного предпринимателя не было ветеринарных документов, подтверждающих безопасность продукта. Это грубое нарушение санитарных правил.
- Горе-бизнесмена не только заставили уничтожить подозрительный товар, ему также выписали административный штраф, - добавили в Россельхознадзоре.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростовской области выявлена продукция, зараженная вирусом африканской чумы свиней
Инфицированные продукты из свинины обнаружили сотрудники Управления Россельхознадзора региона (подробности)