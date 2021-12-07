Опасную колбасу уничтожили в Пролетарском районе Ростовской области

Подозрения специалистов вызвал копчено-вареный карбонад «Юбилейный» Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Пролетарском районе Ростовской области уничтожили опасный копчено-вареный карбонад «Юбилейный». Об этом сегодня, 7 декабря, сообщает пресс-служба управления регионального Россельхознадзора.

Как пояснили ведомстве, во время проверки выяснилось, что у местного предпринимателя не было ветеринарных документов, подтверждающих безопасность продукта. Это грубое нарушение санитарных правил.

- Горе-бизнесмена не только заставили уничтожить подозрительный товар, ему также выписали административный штраф, - добавили в Россельхознадзоре.

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