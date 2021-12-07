Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+9°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 декабря 2021 12:21

Школьное питание и салаты из магазинов проверили в Ростовской области

Выяснилось, что детей кормят качественными продуктами, а вот в торговых точках нашли недочеты
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Качество блюд исследовали в 20 образовательных учреждениях региона

Качество блюд исследовали в 20 образовательных учреждениях региона

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Школьное и дошкольное питание в Ростовской области полностью соответствует норме. Такое заявление на пресс-конференции сделала исполняющая обязанности директора департамента потребительского рынка Наталья Багрянова.

По словам специалиста, качество блюд исследовали в 20 образовательных учреждениях региона. Также проверили 10 проб питания, которое подают в детсадах. К этим продуктам нареканий не было.

Однако некоторые недочеты выявили в супермаркетах и магазинах Дона. Речь идет о салатах, гарнирах, а также о порциях из мяса, которые готовят в кулинариях торговых точек.

Так, например, среди салатов некачественными оказались 30 образцов. Часть из них не отвечали требованиям по микробиологическим показателям, некоторые имели неверную маркировку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Опасную колбасу уничтожили в Пролетарском районе Ростовской области

У местного предпринимателя не было ветеринарных документов (подробности)