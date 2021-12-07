Школьное питание и салаты из магазинов проверили в Ростовской области

Качество блюд исследовали в 20 образовательных учреждениях региона Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Школьное и дошкольное питание в Ростовской области полностью соответствует норме. Такое заявление на пресс-конференции сделала исполняющая обязанности директора департамента потребительского рынка Наталья Багрянова.

По словам специалиста, качество блюд исследовали в 20 образовательных учреждениях региона. Также проверили 10 проб питания, которое подают в детсадах. К этим продуктам нареканий не было.

Однако некоторые недочеты выявили в супермаркетах и магазинах Дона. Речь идет о салатах, гарнирах, а также о порциях из мяса, которые готовят в кулинариях торговых точек.

Так, например, среди салатов некачественными оказались 30 образцов. Часть из них не отвечали требованиям по микробиологическим показателям, некоторые имели неверную маркировку.

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