Житель Ростова потерял 1,5 млн рублей после беседы с мошенником

Сейчас бандита разыскивают, завели уголовное дело Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Ростова-на-Дону потерял 1,5 млн рублей после беседы с мошенником, который позвонил с неизвестного номера. Сейчас бандита разыскивают, завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Пострадавший лишился всех денег, которые старательно откладывал на свой счет. В один из дней ему позвонил мужчина, представился сотрудником банка и сказал, что должен свериться с данными, чтобы внести «клиента» в защищенную базу.

Ростовчанин поверил в это и озвучил собеседнику всю информацию. После этого аферист попрощался, списал все деньги и скрылся.

Полицейские напоминают: не доверяйте незнакомцам. Настоящие сотрудники финансовых организаций никогда не будут звонить и запрашивать информацию подобным образом. Все вопросы нужно выяснять исключительно лично в офисах или по официальным телефонам.

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