В Ростове поймали подозреваемую в краже из ювелирного салона цепочки за 220 тысяч

Цепочку просто вырвали из рук у продавца Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове-на-Дону полицейские задержали женщину, подозреваемую в грабеже ювелирного магазина. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

- В отдел полиции № 1 по Ростову-на-Дону поступило сообщение о грабеже. Потерпевшая сообщила, что из ювелирного магазина, где она работает продавцом, похитили золотую цепочку стоимостью около 220 тысяч рублей, - уточнили в ведомстве.

Полицейские определили и задержали 33-летнюю жительницу донской столицы. По версии следствия, подозреваемая зашла в ювелирный магазин и попросила продавца показать ей цепочку за 220 тысяч рублей. После того как продавец достала украшение, женщина выхватила его из рук и скрылась. В тот же день награбленное сдали в ломбард, потратив деньги на свои нужды. В отношении задержанной было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Взята подписка о невыезде.

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