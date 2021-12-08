В Ростовской области число заболевших COVID-19 увеличилось на 655 человек

В лабораториях за прошедшие 24 часа провели 12616 тестов на коронавирус Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области количество заболевших COVID-19 за сутки увеличилось на 655 человек. Всего же с начала пандемии вирусом успели переболеть уже 180762 жителей региона. Об этом сегодня, 8 декабря, сообщает сайт донского правительства.

Новые положительные тесты подтвердили в 54 городах и районах Дона. Самое большое количество инфицированных традиционно обнаружили в донской столице - заболели 188 человек. На втором месте Таганрог, там 39 случаев, на третьем Шахты - 37. Меньше всего новых пациентов обнаружили в Дубовском, Заветинском, Родионово-Несветайском, Усть-Донецком, Чертковском и Шолоховском районах, там по 2 заболевших, в Милютинском районе - 1.

3463 поступивших с COVID-19 сейчас лечат в стационарах. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 35 человек, на неинвазивной ИВЛ - 298. Всего выздоровели 154812 человек, за сутки - 586.

Умерли за сутки еще 35 жителей Дона. Это 19 женщин 45, 50, 59, 61, 63, 66, 68, 70, 72, 74, 79, 81, 82, 84, 85, 94 лет, а также 16 мужчин - 53, 58, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 73, 76, 82, 88 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего от инфекции скончались 9009 человек.

В лабораториях за прошедшие 24 часа провели 12616 тестов на коронавирус. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 342,81.

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