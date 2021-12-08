Загруженность ковидных коек в госпиталях Ростова составила 63%

Вакцинацию прошли уже более 680 тысяч ростовчан Фото: Ксения Высотина

«Относительно стабильной» назвал ситуацию с COVID-19 в Ростове сити-менеджер Алексей Логвиненко. Глава администрации написал об этом на своей странице в Instagram сегодня, 8 декабря.

- Ситуация относительно стабильная. Ежедневно мы тестируем не менее 4 тысяч человек. Загруженность коечного фонда в ковидных госпиталях составляет 63%, в провизорных - 44%, - сообщил Алексей Логвиненко.

Также, по данным властей, вакцинацию от коронавируса прошли уже более 680 тысяч жителей города.

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