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Общество8 декабря 2021 10:19

Загруженность ковидных коек в госпиталях Ростова составила 63%

Провизорные отделения заняты на 44%
Ангелина СКИБА
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Вакцинацию прошли уже более 680 тысяч ростовчан

Вакцинацию прошли уже более 680 тысяч ростовчан

Фото: Ксения Высотина

«Относительно стабильной» назвал ситуацию с COVID-19 в Ростове сити-менеджер Алексей Логвиненко. Глава администрации написал об этом на своей странице в Instagram сегодня, 8 декабря.

- Ситуация относительно стабильная. Ежедневно мы тестируем не менее 4 тысяч человек. Загруженность коечного фонда в ковидных госпиталях составляет 63%, в провизорных - 44%, - сообщил Алексей Логвиненко.

Также, по данным властей, вакцинацию от коронавируса прошли уже более 680 тысяч жителей города.

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