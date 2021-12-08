Власти Ростова рассказали, какую программу подготовили на новогодние праздники

Сейчас город украшают к празднику. Фото: Екатерина Попова

Новогоднюю праздничную программу в Ростове подготовили с учетом ограничений по COVID-19. Если санитарные меры ослабят, 31 декабря состоятся гуляния около главной елки города. Об этом сегодня, 8 декабря, на планерном совещании рассказала начальник управления культуры Яна Пилявская.

- Предусмотрены варианты как при условии действующих ограничений, так и с учетом их ослабления. В позитивной ситуации 28 декабря с 18 до 22 часов проведут программу в честь открытия новогодней елки, а 31 декабря с 21 часа до 1 ночи запланировали праздничные гуляния. Это в случае, если нам позволят сделать ряд послаблений. На данный момент все массовые мероприятия на свежем воздухе ограничены. Если изменений не будет, все программы должны транслировать только на светодиодном экране, - пояснила Яна Пилявская.

Однако, кроме праздника около главной зеленой красавицы Ростова, для жителей и гостей города подготовили и другие не менее интересные акции.

Так, например, 29 и 30 декабря с 11 до 16 часов по улицам будет курсировать «Новогодний трамвай» с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами. Они выступят перед зрителями на украшенной платформе.

31 декабря с 11 до 14 часов в центре собираются провести совсем новую акцию «Остановка с Дедом Морозом». Всех, кто будет ожидать свой транспорт, ждут подарки и поздравления.

1 января с 10 до 12 часов состоится спортивная акция «Побегай 1 января». К ней смогут присоединиться все желающие.

2 января в Ростове встретят «Поезд Деда Мороза», он будет открыт для посетителей с 9.40 до 16 часов. Кроме того, на станции «Ростов-Главный» устроят праздничную программу, будет работать ярмарка.

Яна Пилявская добавила, что учреждения культуры Ростова проведут более 100 праздничных мероприятий, в том числе в онлайн-формате.

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