Акцию в донской столице проведут уже во второй раз Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Перед праздниками в Ростове снова проведут акцию «Новогодний трамвай». Жителей и гостей города поздравят Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи. Об этом на своей странице в Instagram рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Курсировать платформа будет 29 и 30 декабря с 11 до 16 часов по центральным улицам города, - сообщил глава администрации.

Состав пустят по следующему маршруту: ДК «Лендворец» - Буденновский/Максима Горького - Ворошиловский/Максима Горького - Театральный - Богатяновский спуск/Станиславского - Ворошиловский/Станиславского - Центральный Рынок - станция «Ростов Главный».

Эту акцию в донской столице проведут уже во второй раз. Впервые ее организовали в 2020 году. Тогда креативная идея властей пришлась по душе многим ростовчанам. Украшенный трамвай с героями народных сказок курсировал по похожему маршруту.

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