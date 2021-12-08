Историю с часами Алексея Логвиненко объяснили в администрации Ростова

Алексей Логвиненко встретился с мэром Хас-Магомед Кадыровым. Фото: страница в Instagram сити-менеджера

Сити-менеджер Алексей Логвиненко убрал на своем фото дорогие часы Breguet Marine Royale, потому что не считает нужным выставлять напоказ свой достаток. Так «КП - Ростов-на-Дону» объяснили ситуацию с обновленным снимком в пресс-службе городской администрации.

- Алексей Валентинович - состоятельный человек, и это ни для кого не секрет. Обычно на работе он предпочитает не носить такие украшения, но иногда глава администрации все же их надевает, например, если находится в кругу друзей или отправляется в частные поездки. Часы, о которых идет речь, были приобретены еще до назначения на пост в Ростове, - пояснили в администрации.

История с «часами Шредингера» вызвала много внимания со стороны СМИ. Как выяснилось, в ноябре этого года Алексей Логвиненко побывал с рабочим визитом в Грозном. Там он обсудил с мэром Хас-Магомед Кадыровым сотрудничество городов в экономике и социальной сфере.

После этого глава администрации опубликовал отчет о поездке на своей странице в Instagram. На фото не было часов, но их не убрали в новости, которую опубликовали в Чечне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сити-менеджер Ростова побывал с рабочим визитом в столице Чеченской Республики

Алексей Логвиненко обсудил с мэром города сотрудничество в сферах экономики, культуры и туризма (подробности)