Ростовчане попрощаются с бывшим тренером «Ростова» Игорем Гамулой 10 декабря

8 декабря скончался легенда донского футбола Игорь Гамула Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону родные, друзья, коллеги и болельщики попрощаются с бывшим игроком и тренером «Ростова». Похороны ушедшего из жизни Игоря Гамулы назначены на 10 декабря. Об этом сообщают близкие Игоря Васильевича.

- 10 декабря, в 14.00, пройдет отпевание в храме Покрова Пресвятой Богородицы на Северном кладбище, - объявили близкие тренера.

Игорь Гамула ушел на 62-м году жизни в среду, 8 декабря. В составе «Ростсельмаша» он стал чемпионом СССР в 1981 году. На протяжении многих лет был тренером-селекционером, наставником молодежной сборной, а в 2014 году был главным тренером основного состава ФК «Ростов». Болельщики любили его за искренность, добрый юмор, остроумные и «огненные» интервью.

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