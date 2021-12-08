В Ростовской области вместо трех управлений создадут новое ведомство

Новую структуру возглавит первый заместитель губернатора. Фото: сайт правительства РО
В Ростовской области вместо трех управлений создадут одно новое ведомство - министерство региональной политики и массовых коммуникаций. Об этом распорядился губернатор Василий Голубев, сообщает сайт донского правительства.
Должны прекратить работу управления по информационной политике, по взаимодействию с местным самоуправлением и отдел социально-политических коммуникаций.
Заново созданное министерство будет выполнять задачи прежних подразделений, и в том числе курировать государственно-религиозные отношения и взаимодействовать со СМИ. Структуру возглавит первый заместитель главы региона, который занимается информационной политикой.
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