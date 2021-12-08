В Ростове на Семашко на месте двух аварийных домов обустроят зону отдыха

Из ветхих построек людей уже расселили Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове на Семашко вместо аварийных домов № 30 и 32 сделают благоустроенную зону отдыха. Территорию озеленят, установят малые архитектурные формы. Об этом сегодня, 8 декабря, на пленарном совещании рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Речь идет об участке с двумя домами, которые уже начали сносить. На освободившейся земле ничего строить не планируют, там сделают место для отдыха. Рядом создадут музей, он будет в шаговой доступности от нового благоустроенного пространства, - рассказал Алексей Логвиненко.

Глава администрации подчеркнул, что две постройки на Семашко нельзя так просто оставить, потому что они могут рухнуть в любой момент и покалечить людей.

- Это аварийные здания. Из них расселили людей. Жилье выкупили, некоторым предоставили новые квадратные метры. Если бы здания признали объектами культурного наследия, то их могли бы законсервировать для реконструкции, но объекты не являются наследием. Не сносить аварийные дома тоже неправильно, потому что они представляют угрозу, - пояснил Алексей Логвиненко.

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