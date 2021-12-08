Житель Саратова приехал на Дон в командировку и убил приятеля

Уголовное дело расследует следком Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области задержали 21-летнего жителя Саратовской области, подозреваемого в убийстве жителя станицы Мешковской Верхнедонского района, сказали в региональном следкоме.

Злоумышленник приехал в донской регион в командировку. Один из вечеров саратовец решил скоротать, распивая спиртное с 31-летним знакомым. Между мужчинами вспыхнула ссора. Злоумышленник в порыве злости нанес знакомому не менее 10 ударов руками и ногами по голове и туловищу. В результате потерпевший скончался на месте происшествия. После этого житель Саратовской области скрылся. Его объявили в розыск и вскоре задержали.

- В отношении подозреваемого завели дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемый находится под стражей, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

Если дело дойдет до суда, и вину мужчины признают, он может сесть в тюрьму на 15 лет.

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