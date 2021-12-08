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Происшествия8 декабря 2021 15:07

В Ростовской области застройщик скрыл от налоговой службы 109 млн рублей

2 года злоумышленник вносил в декларации ложные сведения
Ангелина СКИБА
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Приговор по делу уже вынесли, но он еще не вступил в силу

Приговор по делу уже вынесли, но он еще не вступил в силу

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростовской области застройщик получил 2 года колонии общего режима. Такой срок руководителю определили за уклонение от налогов на особо крупную сумму, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, фирма, которая вела строительство жилых и нежилых зданий, в течение 2 лет - с 2014 по 2016 год - не выплачивала сбор по налогу на добавленную стоимость. Это оказалось возможным из-за того, что в декларации вносили ложные сведения.

В итоге директор организации скрыл от государства более 109 млн рублей. Когда это выяснилось, сразу же возбудили уголовное дело. Состоялся суд, однако приговор еще не вступил в силу, поэтому подозреваемый его еще может оспорить.

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