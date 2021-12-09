Иногородних таксистов назвали основными нарушителями ПДД в Ростове

Местные жители в процентном соотношении меньше нарушают Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове нарушителями на дороге чаще всего становятся иногородние таксисты. Об этом во время планерного совещания в администрации города заявил председатель комитета по транспорту Магомед Дарсигов.

- Этих данных нет, но я уверен на 100%, что на дорожную ситуацию влияет рост числа таксистов, у нас наплыв в последний год. Дорожные службы здесь не при чем. Речь идет о людях, которые не знают город, это водители из Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга. Население в процентном соотношении меньше нарушает, - отметил Магомед Дарсигов.

Эту тему подняли после отчета замначальника управления МВД Михаила Хирхирова. Специалист сообщил, что в 2021 году произошел небольшой рост ДТП. Однако сравнение с 2020 годом, по мнению правоохранителя, некорректно, потому что в период локдауна несколько месяцев почти не было аварий.

Причем состояние дорог на количество нарушений в этом году не повлияло, скорее всего, причина может быть в недоработке со стороны сотрудников ДПС, сказал Михаил Хирхиров. Алексей Логвиненко не согласился с этим, отметив, что к каждому водителю инспектора приставить нельзя. Глава администрации предложил усилить пропаганду среди населения по соблюдению ПДД.

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