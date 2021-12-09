В Ростове на новогодние представления и в «Поезд Деда Мороза» не пустят без QR-кодов

QR-коды потребуются для походов в театры
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове на новогодние представления, акции и в «Поезд Деда Мороза» будут пропускать по QR-кодам. Об этом на планерном совещании в администрации города сообщила начальник управления культуры Яна Пилявская.
- В «Поезд Деда Мороза» разрешат заходить группами не более 15-20 человек. У взрослых должны быть QR-коды. После каждой группы обязаны проветривать помещения и проводить санобработку, - рассказала глава управления.
Также QR-коды потребуются для походов в театры, впрочем, эти меры действуют и сейчас. Разрешенная заполняемость залов - 50%.
Яна Пилявская добавила, что праздничную программу для жителей и гостей города подготовили с учетом ограничений по COVID-19. Если власти все-таки ослабят санитарные меры, всех пригласят на открытие главной елки города и гуляния в честь Нового года.
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