В Ростове на новогодние представления и в «Поезд Деда Мороза» не пустят без QR-кодов

QR-коды потребуются для походов в театры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове на новогодние представления, акции и в «Поезд Деда Мороза» будут пропускать по QR-кодам. Об этом на планерном совещании в администрации города сообщила начальник управления культуры Яна Пилявская.

- В «Поезд Деда Мороза» разрешат заходить группами не более 15-20 человек. У взрослых должны быть QR-коды. После каждой группы обязаны проветривать помещения и проводить санобработку, - рассказала глава управления.

Также QR-коды потребуются для походов в театры, впрочем, эти меры действуют и сейчас. Разрешенная заполняемость залов - 50%.

Яна Пилявская добавила, что праздничную программу для жителей и гостей города подготовили с учетом ограничений по COVID-19. Если власти все-таки ослабят санитарные меры, всех пригласят на открытие главной елки города и гуляния в честь Нового года.

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