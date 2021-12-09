Крупные дорожные компании Ростовской области заподозрили в картельном сговоре

Под подозрением оказались пять организаций Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ростовской области пять крупных дорожно-ремонтных компаний заподозрили в картельном сговоре. Сейчас это пытаются доказать, идут проверки. Расследование начала Федеральная антимонопольная служба.

- Есть информация о признаках сговора на торгах по проведению ремонта и строительства трасс. Причем ряд аукционов проводили в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - подчеркнули в пресс-службе ФАС.

Под подозрением оказались «Т-Транс», «Ростовское ДСУ», «Дорспецстрой», «РостовАвтоДорСтрой» и «Таганрогское ДСУ». Предварительно, в некоторых компаниях уже состоялись обыски, которые провели при поддержке бойцов ОМОНа.

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