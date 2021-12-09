Василий Голубев: «В Ростовской области расширят поддержку добровольческих инициатив»

10 отличившихся добровольцев теперь будут получать премии по 50 тысяч рублей. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области расширят поддержку добровольческих инициатив. Об этом на фестивале «ДоброФест» заявил губернатор Василий Голубев. Главу региона процитировал сайт донского правительства.

- Развитие добровольчества - приоритет политики на Дону. Мы продолжим развивать сеть волонтерских центров. В этом году материальную поддержку получили 10 центров, в следующем году мы окажем содействие еще 17, - рассказал Василий Голубев.

Также, отметил губернатор, 10 отличившихся добровольцев теперь будут получать премии по 50 тысяч рублей.

Фестиваль «ДоброФест» из-за эпидобстановки в этот раз провели в офлайн- и онлайн-форматах. В рамках мероприятия наградили лучших волонтеров региона - тех, кто проявил активную жизненную позицию и неравнодушие по отношению к другим людям.

- Волонтерское движение на Дону стало мощной силой, серьезным подспорьем в решении задач в самых разных сферах жизни региона. Вдумайтесь: наравне с медицинским персоналом волонтеры отработали 18,5 тысячи смен, оказывают помощь медработникам в 120 поликлиниках и госпиталях Дона. Еженедельно обрабатывают почти 300 заявок: доставляют продуктовые наборы, лекарства гражданам из «зоны риска», - отметил Василий Голубев.

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