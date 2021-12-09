В Ростовской области адвокат и подзащитный попались на взятке в полмиллиона рублей

Предварительно, злоумышленники предложили правоохранителю 500 тысяч рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростовской области адвокат и его подзащитный попались на подкупе следователя полиции. После этого было возбуждено дело, теперь подозреваемых могут оштрафовать или отправить в тюрьму, сообщили в пресс-службе управления Следкома России по региону.

Предварительно, злоумышленники предложили заплатить 500 тысяч рублей за уничтожение доказательства по уголовному делу, но правоохранитель деньги не взял и сообщил о нарушении руководству. После этого махинаторов задержали сотрудники ФСБ и отдела собственной безопасности МВД.

- Сейчас еще выясняют подробности преступления. Решается вопрос о мере пресечения. Мужчин подозревают по статьям «Посредничество во взяточничестве» и «Дача взятки», - добавили в Следкоме.

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