В Ростове адвокат получил 6 лет тюрьмы за обман экс-полицейского

Злоумышленник обещал потерпевшему помочь за 2,5 млн рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове за обман уволенного полицейского осудили члена адвокатской палаты Москвы. Служитель Фемиды получил 6 лет колонии строгого режима. Об этом сегодня, 23 июня, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Известно, что адвокат вместе со своим коллегой пообещали экс-правоохранителю помощь в восстановлении на прежнее место работы. Злоумышленники пообещали обратиться по этому вопросу в Верховный суд России. За все свои «старания» они взяли с потерпевшего 2,5 млн рублей.

В итоге за это преступление ответил один из подозреваемых. Его осудили на статье «Мошенничество». Дело в отношении второго адвоката прекратили в связи с его смертью.

Ранее главу Персиановского поселения и двое его подельников заподозрили в получении взяток и мошенничестве. У них уже провели обыски. Дело передали в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Дону высокопоставленный полицейский взял взятку айфонами

И стал фигурантом уголовного дела (подробнее)

Поймали на взятках: в Ростовской области военком получил 4 года колонии

Мужчина брал деньги за фальшивые выписки из протоколов призывной комиссии (подробнее)

В Ростовской области высокопоставленный полицейский выгнал жену и сына из дома

После чего в семейные дела пришлось вмешаться коллегам подполковника (подробнее)