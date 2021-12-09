31-летнего новочеркасца заподозрили в убийстве сожительницы, возбуждено дело

Сейчас обстоятельства дела выясняют следователи Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области 31-летнего новочеркасца заподозрили в убийстве сожительницы, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, подозреваемый устроил разборки днем 8 декабря, то есть вчера. Он был пьян, внезапно напал на свою девушку с ножом и несколько раз ударил ее по шее и телу. Раны оказались серьезными, и пострадавшая умерла на месте. Ей было 32 года.

- Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Обстоятельства дела еще выясняют, - рассказали в Следкоме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Дону взяли под стражу подозреваемых в жестоком убийстве пожилой женщины

Предполагаемых преступников быстро вычислили, сейчас им уже предъявили обвинение (подробности)