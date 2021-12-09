В Ростовской области сократился средний размер взятки

В особо тяжких случаях за взятку грозит до 15 лет тюрьмы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростовской области средний размер взятки сократился на 130 тысяч рублей. Раньше примерная сумма подкупа составляла около 280 тысяч рублей, сейчас - 150 тысяч. Об этом рассказал начальник отдела прокуратуры Сергей Рябов. Специалист озвучил эти цифры в эфире радио «ФМ-на Дону».

С начала 2021 года в регионе выявили почти 500 коррупционных преступлений. Среди нарушителей оказались 90 сотрудников коммерческих организаций, 25 представителей власти и местного самоуправления и еще 44 жителя Дона.

Сейчас в особо тяжких случаях за взятку нарушителям грозит до 15 лет тюрьмы, по административной статье юрлицам могут выписать штраф от 1 млн рублей.

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