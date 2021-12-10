В Ростовской области ищут 4-летнего малыша, которого похитили два дня назад

Мальчика могли вывезти из Санкт-Петербурга в Ростовскую область. Фото: группа в VK отряда «ЛизаАлерт Юг»

В Ростовской области ищут 4-летнего малыша, которого 8 декабря похитили в Санкт-Петербурге. Мальчика зовут Матвей, его фамилия - Сапрыкин. Ориентировку распространил поисковой отряд «ЛизаАлерт Юг».

Приметы: рост 110 см, нормальное телосложение, русые волосы, карие глаза.

Одет в комбинезон как на фото, шапка оливкового цвета, обут в черные ботинки с салатовыми вставками.

Если вы видели ребенка или знаете, где он находится, нужно срочно позвонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или «112».

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