В Ростове вблизи Театрального спуска собираются возвести новую высотку

Новый дом должен появиться вместо незавершенной постройки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове в переулке Чувашском - вблизи Театрального спуска, где сгорели дома - собираются возвести новую высотку. Застройщик уже якобы огородил забором территорию, на которой разместит объект.

Новый дом должен появиться вместо незавершенной постройки. По плану, он будет вплотную примыкать к жилой многоэтажке. Известно, что собственники квартир такому соседству не обрадовались и намерены обратиться в прокуратуру.

Между тем, запретить строительство власти не могут. Дело в том, что участок, о котором идет речь, не относится к Театральному спуску и его имеют право законно занимать. К слову, ранее сити-менеджер Алексей Логвиненко пообещал, что в пределах спуска создадут благоустроенную пешеходную зону без высотных зданий.

- На всей территории новых жилых домов не будет. Появится единая зона отдыха, которая свяжет центр города с набережной. Это будет совершенно новое, уникальное общественное пространство, - подчеркнул Алексей Логвиненко.

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Однако с этим решением не согласен местный инвестор (подробности)