Огромный черный паук напугал жителей Суворовского в Ростове

Встреча с «гигантом» состоялась на улице Платона Кляты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Огромный паук напугал жителей Суворовского в Ростове. Фото восьмилапого гостя очевидцы опубликовали сегодня, 10 декабря, в Instagram. Встреча с «гигантом» состоялась на улице Платона Кляты.

Черный мохноног вызвал бурю эмоций в комментариях. Некоторые признались, что сбежали бы от такого «зверя» в ту же секунду. Другие, наоборот, посчитали паука совершенно безобидным. Один из местных жителей добавил, что такое соседство куда лучше, чем, например, ночные хулиганы.

- Я бы бежала как только могла, - написала ростовчанка.

- Это крестоносец. Они мне в детстве психику сломали и превратили в арахнофоба. Детьми во дворе устраивали паучьи бои. Ребята откармливали своих крестоносцев кузнечиками, а потом стравливали на ветке. Проигравший оставался на ней навсегда, - поделился воспоминаниями один из мужчин.

- Паук как паук. Ничего необычного, - отметила жительница Ростова.

- Хуже те «пауки», которые по ночам орут на весь район и скамейки выворачивают. А этот ползет по своим делам и никого не трогает, - добавил местный житель.

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