Ядовитый желтый паук напугал жителей Левенцовки

В Ростове обнаружили жуткого ядовитого паука. Фото: соцсети

В донской столице жители микрорайона Левенцовский оказались крайне напуганы новым "соседом".

Рядом с одной из многоэтажек ростовчане обнаружили жуткого паука. Размером он был около двух сантиметров в длину, а окрас его и вовсе внушал недоверие - насекомое было желто-бело-черным в полоску. К счастью, проверять на себе ядовитость паука никто не стал. Горожане сфотографировали "соседа" и опубликовали в одном из городских пабликов соцсети.

- Вот такое полосатое чудище сегодня довелось повстречать. Кто знает, ядовит ли он? Стоит ли бояться такого соседа? - написал автор поста.

Среди подписчиков обнаружились знатоки насекомых, которые и рассказали, что он называется аргиоппа и обитает в основном в степях и пустынях, а в России предпочитает южную полосу. Укусить может только, если взять его в руки, яд будет не опасным для человека, но боль будет довольно ощутимой.

- Поселяется на лугах, лесных опушках, полянах с хорошим освещением. Из-за необычного отпугивающего окраса почти не имеет врагов в природе, - написал один из знатоков.

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